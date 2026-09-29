MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma ve fon piyasasında yaşanan gelişmelerle ilgili açıklama yaptı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda gözaltı ve tutuklama işlemi gerçekleştirildiğini anımsatan Bahçeli, gelişmelerin "fon piyasasının sınırlı bir bölümünde meydana geldiğini" savundu. Bahçeli, piyasa bozucu işlemlere karıştığı değerlendirilen kişiler hakkındaki hukuki sürecin devam ettiğini ifade etti. Bahçeli, finansal piyasaların istikrarının korunması ve küçük yatırımcıların benzer mağduriyetler yaşamaması için gerekli tedbirlerin alınması çağrısında bulundu. Ayrıntılar geliyor...

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