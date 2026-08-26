MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesini ziyaret etti.

Bahçeli, Ahlat'taki Emir Bayındır Yerleşkesi Devlet Bey Konağı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de bir araya geldi.

Görüşmenin ardından beraberindekilerle birlikte Ahlat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nin bahçesine geçen Bahçeli, burada çocuklarla bir araya geldi.

'HEPSİNİN BAŞKANI OYDU'

Çocukların arasında bir süre sohbet eden Bahçeli, yanına gelen küçük bir çocuğun adını sordu. Çocuğun "Metehan" yanıtını vermesi üzerine Bahçeli, "Turan'ın kurucusu, hepsinin başkanı oydu. Sen de öyle ol" ifadelerini kullandı.

Ziyarette Bahçeli'nin çocuklarla sohbet ettiği anlar kameralara yansıdı.