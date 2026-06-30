MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli açıklamalarında NATO'da askeri hastanesi olmayan tek ülkenin Türkiye olduğunu söylerken AKP'ye çağrı yaptı.

Bahçeli, "Ne yazık ki bugün NATO'da askeri hastanesi olmayan tek ülke Türkiye'dir. Bu durum şanlı ordumuzun büyüklüğü karşısında tarihi bir noksanlıktır. Askeri hastaneler yeniden açılmalıdır. Askeri hekim ordusu gereklilik ve beka meselesidir" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Bir ordunun topu kadar tabibi, tüfeği kadar tıbbı, zırhı kadar sıhhiyesi de o ordunun şanındadır, caydırıcılığındandır. Savaş meydanında kanayan yarayı saramayan devletin zaferi her zaman eksik kalmaya mahkumdur. Askeri hastanelerin yeniden yapılandırılması, Gülhane ruhunun çağın modern ihtiyaçlarına göre yeniden ihyası ve harp cerrahisinin güçlendirilmesini tekraren ifade ediyorum. Milli beka meselesidir. Gençliğinin baharını mesleğinin yarınını anasının duasını, babasının ocağını, yârinin hasretini geride bırakıp vatan nöbetinde duran Mehmetçiğimize, aziz şehitlerimize kahraman gazilerimize borcumuz, askeri hastanelerin yeniden açılmasıdır."

ASKERİ HASTANELER 2016'DA BAKANLIĞA DEVREDİLDİ

Türkiye'de askeri hastaneler 2016 yılında kapatılarak Sağlık Bakanlığı'na devredilmişti. Böylelikle Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde faaliyet gösteren hastane kalmamış oldu.

Muhalefet partileri zaman zaman askeri hastanelerle ilgili iktidara çağrılarda bulunmuş olsa da bu çağrılar bugüne kadar sonuçsuz kaldı.