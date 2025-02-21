MHP’nin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada 2025 yılının sosyo-ekonomik sıkıntılarıyla karşı karşıya kalan dar ve sabit gelirli insanlara bir katkı sağlamak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek için "Askıda 9 Gülek Buğday Projesi"ni başlattıklarını duyurdu.

CHP'DEN TEPKİ

CHP'li vekiller, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlattığı "Askıda 9 Gülek Buğday Projesi"ne tepki gösterdi.

CHP'li Cemal Enginyurt, projeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bursa'da bir çiftçiye 'Bugün çiftçinin anası ağlıyor' dediği için Cumhurbaşkanına hakaretten dava açılmış. Çiftçinin anası ağlamıyorsa Sayın Bahçeli neden Askıda 9 Gülek Buğday kampanyası başlattı? Demek ki neymiş? Çiftçinin anası ağlıyormuş. Sandık gelecek. Yönetemeyen gidecek" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, projeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İktidarın küçük ortağı, 'ekonomi uçuyor, kaçıyor' diyen iktidarı utandıran bir kampanya başlattı: 'Askıda 9 gülek buğday!' Tarımı bitirdiler, hayvancılığı bitirdiler, çiftçiyi tohuma muhtaç ettiler! Farkında değiller ki ülkede her şey askıda, adalet, liyakat, vicdan…" ifadelerini kullandı. (