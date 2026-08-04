TBMM’ye sunulması beklenen çerçeve yasa teklifinin ismi, ‘Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi’ oldu. Devlet Bahçeli, çerçeve yasa teklifine imza attı.
Teklifi Bahçeli ile birlikte Feti Yıldız, Celal Adan, Erkan Akçay ve Filiz Kılıç da imzaladı.
MHP resmi hesabından Bahçeli'nin fotoğrafını paylaşarak, şu notu düştü:
"Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda hazırlanan çerçeve yasa için milletimizin huzuru, birliği ve geleceği adına attığı tarihi imza.."
Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda hazırlanan çerçeve yasa için milletimizin huzuru, birliği ve geleceği adına attığı tarihi imza.. pic.twitter.com/suWAdzMVtuAugust 4, 2026