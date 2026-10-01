TBMM 28. Dönem 5. Yasama Yılı'nın açılışı dolayısıyla Meclis Tören Salonu'nda resepsiyon düzenlendi.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğindeki resepsiyona devlet protokolü, bakanlar ve siyasi partilerin milletvekilleri katıldı.

DEM PARTİ İMRALI HEYETİ İLE BAHÇELİ SOHBET ETTİ

Resepsiyonda DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanına giderek selamlaştı.

Heyetin resepsiyondan ayrılacağını belirtmesinin ardından Bahçeli ile kısa süreli sohbet gerçekleşti.

İMRALI ZİYARETİ KONUŞULDU

Ziyaretlerin konuşulduğu sohbette Bahçeli, Buldan ve Sancar'a "Seyahatiniz oluyor mu? Gidip geliyor musunuz?" diye sordu.

Buldan, Bahçeli'nin sorusuna, "13 Eylül'de gittik en son. Bir ay dolmadı ama bir ay dolduktan sonra gideriz herhalde" yanıtını verdi.

Bunun üzerine Bahçeli, Buldan'a gülümseyerek, "Maşallah. Selamımı söylersiniz olur mu?" dedi.

Bahçeli ile sohbetin ardından DEM Parti heyeti resepsiyondan ayrıldı.