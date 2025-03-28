Geçirdiği kalp kapakçığı ameliyatı dolayısıyla evinde istirahat eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, son olarak Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu telefonla aradı.
RAMAZAN BAYRAMINI KUTLADI
Yaşanan gelişmeyi Gelecek Partisi Parti Sözcüsü sosyal medya hesabından duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere verildi:
"Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu’nu arayarak Ramazan Bayramı dolayısıyla tebrik dileklerinde bulunmuştur. Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu’da, Sayın Bahçeli’nin Ramazan Bayramını tebrik ederek, sağlık ve sıhhat temennisini iletmiştir. Kamuoyuna duyurulur!"
Bahçeli önceki gün de gazeteciler Özlem Gürses, Nazlı Çelik ve Didem Arslan Yılmaz’ı telefonla aradı.