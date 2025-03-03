MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısıyla sonuçlanan ziyaretlerin ardından İmralı Heyeti'nde yer alan TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Pervin Buldan ve Ahmet Türk ile DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ı ayrı ayrı arayarak teşekkür ettiği belirtildi.

Pervin Buldan, Bahçeli ile telefonda görüştüklerini belirterek, "Kendisi teşekkür etti ve bu süreçte üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğini, elinden ne gelirse yapacağını söyledi" dedi.

"ELİNDEN NE GELİRSE YAPACAĞINI" SÖYLEDİ

Pervin Buldan, yaptığı açıklamada, Abdullah Öcalan'ın PKK'nın silah bırakması ve kendini feshetmesi çağrısının yapıldığı 27 Şubat'ın ertesi günü Bahçeli'nin heyet üyelerini telefonla aradığını kaydetti.

Bahçeli ile görüşmesini anlatan Buldan "Kendisi teşekkür etti ve bu süreçte üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğini, elinden ne gelirse yapacağını" söyledi.

Bahçeli'nin açıklamayla ilgili memnuniyetini dile getirdiğini ifade eden Buldan, "Ben de geçmiş olsun dileklerimi ilettim ve sağlığının nasıl olduğunu sordum. İyi olduğunu söyledi."

Bahçeli'nin, Selahattin Demirtaş'ı da arayarak, bu süreçteki destek açıklamaları dolayısıyla teşekkür ettiği bildirilmişti.