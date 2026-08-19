MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin yayın organı Türkgün gazetesine verdiği röportajda seçim sistemine ilişkin açıklamalarda bulundu. 'SEÇİM SİSTEMİ YENİDEN DÜZENLENMELİ' Bahçeli, siyasi partiler ve seçim sisteminde değişiklik yapılması gerektiğini belirtti. Türkiye’nin 16 Nisan 2017’deki anayasa değişikliğiyle Parlamenter Sistem’den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçtiğini hatırlatan Bahçeli, yeni sistemin ruhuna uygun düzenleme yapılması gerektiğini söyledi. Bahçeli, “Önümüzdeki süreçte sistemin ruhuna uygun, siyasi istikrarı ve demokratik gelişimi esas alan bir anlayışla siyasi partiler ve seçim sisteminin de yeniden düzenlenmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı. MHP lideri seçim tarihine ilişkin tartışmalara da tepki göstererek 2028 yılını işaret etti.

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