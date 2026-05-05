MHP Genel Başkanı Bahçeli partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı Bahçeli’ye, AKP’li eski milletvekili Şamil Tayyar’ın ortaya attığı "CHP davasında mutlak butlan kararı yazıldı" iddiası soruldu. Bahçeli, "CHP, Cumhuriyet'in kurulduğu günden bu yana önemli bir siyasi kurumdur. Bu kurumun içinin karıştırılması, parçalanması, hukuki yönden zedelenmesine veyahut başka amaçlarla kullanılmasına müsaade edilmemesini temenni ederiz. CHP ayrımdan, sert eleştirilerden, beraber olduğu insanları küçümseyerek yoluna devam edeceği yerde milletle buluşmayı tercih etsin. Ve CHP üzerine düşen tarihi sorumluluğu üstlenmiş olsun" yanıtını verdi.

