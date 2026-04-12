MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada bir çağrıda bulundu.

MHP'nin sosyal medya hesabından paylaşılan gönderiye göre; MHP lideri, ABD-İran arasında olumsuz sonuçlanan müzakerelerin ardından yapılan tehditlerin "Üçüncü Dünya Savaşı" senaryolarının daha yüksek sesle konuşulmasına sebebiyet verdiğini savundu.

Devlet Bahçeli açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Bu şartlarda BM Genel Sekreteri António Guterres’in çağrısıyla; ABD, Rusya, Çin, Türkiye ve Avrupa Birliği’nin, “Dünya Barış Konseyi” mekanizmasıyla yeni bir tedbir geliştirmeleri önerisinde bulunuyoruz.

Bu girişime de Türkiye’nin ev sahipliği yapabileceğini düşünüyoruz."