Duvar’ın haberine göre, siyasi gündem bu hafta hareketli olacak. DEM Parti, yeni sürece ilişkin siyasi parti ziyaretlerine CHP ile start verecek. AKP ve MHP ziyaretleri ise önümüzdeki hafta pazartesi günü yapılacak.
BAHÇELİ BU HAFTA DA KONUŞMAYACAK
Yeni sürece dair siyasi partilerin açıklamaları bu hafta yakından izlenecek.
Liderler, salı ve çarşamba günleri düzenlenecek grup toplantılarında mesajlarını paylaşacak. Ancak kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bu hafta da grup toplantısına katılması beklenmiyor.