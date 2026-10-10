MHP Siyaset Okulu'nun dönem açılışına katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Yeni açılım süreci kapsamında yürütülen çalışmaları değerlendiren Bahçeli, "Terörsüz Türkiye çalışmaları çok sağlıklı yürümektedir. Türkiye önemli mesafeler katetmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti meselenin sahibidir. Terörsüz Türkiye artık bir devlet politikası hâline dönüşmüştür. Bu politikanın uygulama alanları yürütme, yasama ve yargıdır" ifadelerini kullandı. Bahçeli, sürece ilişkin değerlendirmelerde Türkiye'yi yeniden çıkmaza sürükleyebilecek söylem ve davranışlardan uzak durulması gerektiğini belirtti.

"ÖCALAN'IN DA HAKKIDIR"

Sürecin kararlılıkla devam ettiğini söyleyen Bahçeli, Meclis'te kurulan komisyonlara ve yürütülen çalışmalara dikkat çekti. Bahçeli, "Meclis'te komisyonlar teşekkül etmiştir, yasa yüksek oranda kabul görerek uygulamaya geçmiştir. Geri dönüşü kabullenmek mümkün değildir. Herkes kardeşlik ruhuyla hareket etmelidir" dedi.

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'a yönelik statü tartışmasına ilişkin ise Bahçeli, "Bu manada barış sürecinde siyasallaşma koordinatörlüğü İmralı'da bulunan kişinin de hakkıdır. O sıfatı ona vermek suretiyle olayları tamamen feshetmek, silahları bırakmak, devlete isyan etmek ve siyaseten şiddet kullanmaktan vazgeçildiğine dair yapmış olduğu tutarlı ve değerli açıklamaları kabul ederek toplum olarak tam destekle Türkiye Cumhuriyeti'nin bu politikasına devam etmesini sağlamak lazımdır" ifadelerini kullandı.

"GERİ DÖNÜŞÜMÜZ YOK, HERKESİN BİLMESİ LAZIM"

MHP'nin Terörsüz Türkiye sürecindeki tutumunun değişmeyeceğini vurgulayan Bahçeli, "Bizim Milliyetçi Hareket Partisi olarak sözümüz sözdür. Ne söylemişsek arkasındayız, geri dönüşümüz de yoktur. Bunu da herkesin bilmesi lazımdır" diye konuştu. Cumhurbaşkanı'nın ve TBMM'nin süreçte kararlı biçimde çalıştığını belirten Bahçeli, toplumsal desteğin önemine işaret etti. Bahçeli ayrıca Cumhuriyet'in 101. yılı için hazırlanan marşı beğendiğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

"FON MESELESİNDE VARSA SUÇLULAR GEREĞİ YAPILSIN"

Fon soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Bahçeli, hukuki süreç tamamlanmadan kişilerin suçlanmasına karşı çıktı. Bahçeli, "Konu gündeme taşınır taşınmaz birçok çevre, birçok siyasi anlayış farkı taşıyan insanlar değişik yorumlar yapmakta ve henüz daha hukuken araştırılmadan, sonuca bağlanmadan, sorgulamalar yapılarak herkesi suçlamayı bir siyasi maharet olarak kabul etmektedirler. Bu yanlış bir yoldur. Biraz sabırlı olmalarında önemli fayda vardır" dedi. Soruşturmanın siyasi gerilimi artıracak biçimde ele alınmaması gerektiğini belirten Bahçeli, yargı sürecinin sonucunun beklenmesini istedi.

Soruşturma kapsamında bakanlara ve başka isimlere yönelik suçlamalara da değinen Bahçeli, "Bakanlarımızı daha sonuç almadan böyle bir suçlamaya maruz bırakmak veya isimlerinden kimler olduğunu tahmin ederek bazı yorumlar sunmak, haddizatında siyasete ihanettir, insanlığa saygısızlıktır. Bu memlekete hizmet edecek olan insanları da her türlü suçlamayla takdirden uzak tutmaktır" ifadelerini kullandı. Suçlama yapılırken dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, "Var ise bir suç gereği de yapılmalıdır, o da ayrı bir konudur. Televizyonlarımızda konuşmacı bulunan insanların, dünyanın ve Türkiye'nin çok önemli konularının bulunduğu bir ortamda bir iki konuya Türkiye'yi kilitlemeleri doğru değildir" diye konuştu.