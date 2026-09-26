Gazeteci Nevzat Çiçek, uzun süredir husumetleriyle gündeme gelen Sarallar ve Şahinler mafya grupları arasında barış sağlanacağını duyurdu.

(Sedat Şahin)

ÇİÇEK: İKİ TARAF DA HAZIR

Çiçek'in aktardığına göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin riyasetinde bir sulh toplantısı yapılması planlanıyor. İki grubun yarın Ankara'da bir araya getirilerek aralarındaki husumetin sona erdirilmesinin hedeflendiği, öğleden sonra düzenlenecek yemekli toplantıyla da barış mesajının kamuoyuna verileceği belirtildi. Çiçek, görüştüğü kaynakların iki tarafın da barışa hazır olduğunu ve yarın uzlaşmanın sağlanacağını ifade ettiğini aktardı.

(Alaaddin Saral)

SARAL AİLESİNDEN 4 BİN KİŞİLİK BULUŞMA

Barış görüşmesi öncesinde Saral ailesi, Trabzon'un Sürmene ilçesinde yaklaşık 4 bin kişinin katıldığı yemekli organizasyonda bir araya geldi. Tarihi Baştımar Ailesi Müzesi'nin bahçesindeki buluşmada farklı şehirlerde yaşayan aile mensupları bir araya gelirken, aile büyükleri ve genç kuşaklar aynı sofrayı paylaştı.

Organizasyonda dayanışma, akrabalık bağlarının güçlendirilmesi ve birlik mesajları öne çıktı. Buluşmaya Saralların önde gelen isimlerinden iş insanı Alaaddin Saral'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ve Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu da katıldı.

OKTAY SARAL: AYRIŞTIRAN DEĞİL, BİRLEŞTİREN

Programda konuşan Alaaddin Saral, Trabzon'a bağlılığını ve aile bağlarının korunmasının önemini vurgularken, binlerce kişiyle aynı sofrayı paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ise buluşmanın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Trabzon’umuzun köklü ailelerinin, iş dünyamızın, siyasetimizin ve spor camiamızın kıymetli isimleriyle Sürmene’de gönül gönüle, omuz omuza bir araya geldik” dedi. Yaklaşık 4 bin kişinin katıldığı buluşmada geçmişten güç alarak geleceğe birlikte yürümeyi ve kardeşliği güçlendirmeyi konuştuklarını belirten Saral, farklılıkların zenginlik olarak görülmesi gerektiğini söyledi. Saral ayrıca, “Terörsüz Türkiye” hedefi etrafında kenetlenerek ayrıştıran değil birleştiren, çatıştıran değil kardeşliği büyüten bir anlayışla hareket edeceklerini belirterek birlik ve beraberlik mesajı verdi.