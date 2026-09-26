Gazeteci Nevzat Çiçek, uzun süredir husumetleriyle gündeme gelen Sarallar ve Şahinler mafya grupları arasında barış sağlanacağını duyurmuştu.

Beklenen görüşme bugün gerçekleşti ve iki grup barış pozlarını MHP Genel Merkezi'nden yayınladı. MHP resmi hesabı yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin iki kıymetli ailesi, Sarallar ve Şahinler aileleri, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli ile birlikte tarihi bir kucaklaşma ve buluşmayla genel merkezimizde bir araya geldiler."

SARAL AİLESİNDEN 4 BİN KİŞİLİK BULUŞMA

Barış görüşmesi öncesinde Saral ailesi, Trabzon'un Sürmene ilçesinde yaklaşık 4 bin kişinin katıldığı yemekli organizasyonda bir araya geldi. Tarihi Baştımar Ailesi Müzesi'nin bahçesindeki buluşmada farklı şehirlerde yaşayan aile mensupları bir araya gelirken, aile büyükleri ve genç kuşaklar aynı sofrayı paylaştı.

OKTAY SARAL: AYRIŞTIRAN DEĞİL, BİRLEŞTİREN

Programda konuşan Alaaddin Saral, Trabzon'a bağlılığını ve aile bağlarının korunmasının önemini vurgularken, binlerce kişiyle aynı sofrayı paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ise buluşmanın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Trabzon’umuzun köklü ailelerinin, iş dünyamızın, siyasetimizin ve spor camiamızın kıymetli isimleriyle Sürmene’de gönül gönüle, omuz omuza bir araya geldik” dedi. Yaklaşık 4 bin kişinin katıldığı buluşmada geçmişten güç alarak geleceğe birlikte yürümeyi ve kardeşliği güçlendirmeyi konuştuklarını belirten Saral, farklılıkların zenginlik olarak görülmesi gerektiğini söyledi. Saral ayrıca, “Terörsüz Türkiye” hedefi etrafında kenetlenerek ayrıştıran değil birleştiren, çatıştıran değil kardeşliği büyüten bir anlayışla hareket edeceklerini belirterek birlik ve beraberlik mesajı verdi.