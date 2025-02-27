MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, Fatih Erbakan ile ilgili talebini geri çektiğini vurgulayan Özemir, şu ifadeleri kullandı;

"GERİ DÖNÜŞ OLMADI"

*Türk siyasi hayatında genel başkanlık, başbakan yardımcılığı ve başbakanlık yapmış olan muhterem Necmettin Erbakan Beyefendi'nin vefatının 14. yıl dönümü münasebetiyle Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, merhumun oğlu ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ı aramış ancak buna mukabil geri dönüş olmamıştır.

*Gelinen aşamada görüşme talebimizi geri çektiğimizi saygıdeğer kamuoyu ile paylaşıyor, merhum Necmettin Erbakan beyfendiye bir kez daha Cenabıallah’tan rahmet diliyoruz.