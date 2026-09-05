İktidar cephesinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne yönelik olası revizyon seçenekleri tartışılırken, Saray ve AKP yönetiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden adaylığının önünü açabilecek yöntemlerle seçilmesini kolaylaştıracak formüllerin de değerlendirildiği öne sürülüyor. Çalışmalarda yetki devri, bakanların milletvekilleri arasından atanması, müsteşarlık makamının yeniden oluşturulması ve TBMM’nin denetim yetkisinin artırılması gibi başlıkların gündeme geldiği ifade ediliyor.

BAHÇELİ MEVCUT MODELİN KORUNMASINI İSTİYOR

MHP cephesinde ise sistem tartışmalarına farklı bir yaklaşım sergileniyor. Bahçeli’nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni yönetimde istikrar sağlayan, koalisyon dönemlerini sona erdiren ve yürütmeyi güçlendiren bir model olarak gördüğü aktarılıyor. Bu nedenle Bahçeli’nin parlamenter sisteme dönüşe sıcak bakmadığı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni geçici ya da değiştirilmesi gereken bir yönetim modeli olarak değerlendirmediği belirtiliyor. Muhalefetin “güçlendirilmiş parlamenter sistem” önerisinin de MHP lideri tarafından eski sisteme dönüş arayışı olarak değerlendirildiği ifade ediliyor.

HEDEF SİSTEMİ DEĞİŞTİRMEK DEĞİL, GÜÇLENDİRMEK

MHP kaynaklarından edinilen değerlendirmelere göre Bahçeli’nin gündeminde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin temel yapısının değiştirilmesi veya modelden vazgeçilmesi bulunmuyor. Bahçeli’nin yaklaşımının, mevcut sistemin korunması ve kurumsallaştırılmasının yanı sıra modele uygun yasal düzenlemelerle güçlendirilmesi yönünde olduğu kaydediliyor. Bu kapsamda özellikle Siyasi Partiler Kanunu ile seçim mevzuatında yapılabilecek değişiklikler öne çıkıyor.

BAHÇELİ'DEN SEÇİM VE SİYASİ PARTİLER YASASI MESAJI

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre Bahçeli, son açıklamasında sistem tartışmalarına ilişkin yaklaşımını ortaya koyarak, “Önümüzdeki süreçte sistemin ruhuna uygun, siyasi istikrarı ve demokratik gelişimi esas alan bir anlayışla siyasi partiler ve seçim sisteminin de yeniden düzenlenmesi gerekmektedir” ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamanın parlamenter sisteme dönüş sinyali olarak değerlendirilmediği belirtilirken, MHP’nin sistemin temelini değiştirmek yerine seçim ve siyasi partiler mevzuatının mevcut modele uyarlanmasını savunduğu ifade ediliyor. İktidarın önündeki sistem revizyonu çalışmalarında MHP’nin bu tutumunun belirleyici olacağı değerlendiriliyor.