İktidarın "terörsüz Türkiye" olarak nitelediği süreç kapsamında hazırlanan ve kamuoyunda "çerçeve yasa" teklifi olarak bilinen "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"nin TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri sürüyor.

Teklif kapsamında siyasi parti grupları adına yapılan konuşmaların ardından Genel Kurul'a ara verildi.

BAHÇELİ VE ÖZEL ARASINDA İLGİNÇ DİYALOG

Bu sırada Devlet Bahçeli ile Özgür Özel arasında dikkat çekici bir diyalog yaşandı.

Bahçeli'nin Özel’e "Biz 57 yıldır uğraşıyoruz, 46 kişilik grup kurduk. Siz bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız" diye sorduğu öğrenildi.

Bahçeli’nin kurmaylarının da MHP liderinin kendilerine de zaman zaman bu soruyu sorduğunu ifade ettiği belirtildi.