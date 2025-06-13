MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ve Gazze’deki insanlık suçlarını sert bir dille eleştirdi. Umman’da devam eden İran nükleer müzakereleri sırasında İsrail’in nükleer tesisler, askeri üsler ve sivil hedeflere saldırdığını, İranlı üst düzey yetkililerle bilim insanlarını öldürdüğünü belirtti. Gazze’de soykırım uygulayan İsrail’in, Filistin, Yemen, Suriye, Irak, Lübnan ve İran’a periyodik saldırılar düzenlediğini, Türkiye’nin bölgesel hedeflerini de baltalamaya çalıştığını vurguladı.

'İSRAİL DURDURULMALI'

Bahçeli, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun iç politikadaki sıkışmışlık nedeniyle daha agresif politikalar izlediğini, bunun küresel Yahudi düşmanlığını körüklediğini ifade etti. İsrail’in durdurulmasının Türkiye’nin milli güvenliği ve bölge istikrarı için tarihi bir sorumluluk olduğunu belirten Bahçeli, diplomasinin etkisiz hale geldiğini ve İsrail’e karşı askeri, ekonomik ve stratejik önlemler alınması gerektiğini savundu. İran’a yapılan operasyonları Türkiye’ye yönelik dolaylı bir mesaj olarak nitelendirdi.

'TÜRKİYE'YE SİNSİ MESAJ'

"Gazze katili Netanyahu derhal atılması gereken bir safradır" diyen MHP lideri, "Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili spekülasyonu ise farklı emel ve hedeflere hizmet eden sipariş propagandadır. Bu safra aynı zamanda İsrail toplumunu da zehirlemekte, daha kötüsü ise küresel ölçekte Yahudi düşmanlığını körüklemektedir. Gelişmelerin püf noktasında elbette Türkiye vardır. Birbirine eklemlenerek genişleyip güçlenen kriz ve kaos sarmalında perdelemiş nihai hedef Türkiye’dir. İran’a yapılan operasyon bir yönüyle Türkiye’ye verilmiş sinsi mesajdır" ifadelerini kullandı.

Türk milletinin Siyonizm ve emperyalizmin tuzaklarına karşı birlik içinde olduğunu vurgulayan Bahçeli, ABD’yi tarihin doğru tarafında yer almaya çağırdı. MHP’nin, İsrail’in güç kullanılarak durdurulması gerektiği görüşünde olduğunu belirterek, aksi takdirde küresel çapta öngörülemez sorunların kaçınılmaz olduğunu ifade etti.





