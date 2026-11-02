MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin acı günü.
Devlet Bahçeli'nin kız kardeşi Prof. Dr. Serpil Bahçeli hayatını kaybetti.
Serpil Bahçeli'nin vefatının ardından Osmaniye'de yakınları ve taziyelerini iletmek isteyen vatandaşlar için taziye çadırı kuruldu.
YAŞAMINI KAMUOYUNDAN UZAK SÜRDÜRDÜ
Yaşamını kamuoyundan uzak sürdüren Serpil Bahçeli'nin uzun yıllar Ankara'da kardeşi Devlet Bahçeli ile aynı evde yaşadığı belirtildi.
Çalışma hayatında Ziraat Bankası ve Pamukbank'ta görev yapan Serpil Bahçeli, daha sonra emekliye ayrılmıştı.