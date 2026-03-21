Milliyetçi Hareket Partisi’ne yakınlığıyla bilinen Bengü Türk, Nevruz kutlamalarına ilişkin yayımladığı bir haberle gündeme geldi. Haberde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin konuşmasındaki “büyük Türk coğrafyası” ifadesi sehven “büyük Kürt coğrafyası” şeklinde yer aldı.

Söz konusu ifade farkının sosyal medyada yayılması üzerine kanal yönetimi “kamuoyuna duyuru” başlığıyla bir açıklama yaptı. Açıklamada, hatanın editoryal bir yanlışlıktan kaynaklandığı belirtilerek metnin kısa sürede düzeltildiği bildirildi.

Kanal ayrıca, hatadan sorumlu editörün görevine son verildiğini duyurdu. Açıklamada, haberin video içeriğinde böyle bir ifadenin yer almadığı vurgulanarak, esas alınması gerekenin görüntü kaydı olduğu ifade edildi.

Kanaldan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"KAMUOYUNA DUYURU

Bengü Türk TV internet sitesinde yer alan Nevruz Bayramı kutlama haberi editör hatasından kaynaklı olarak video içeriğinde yer almayan kelimelere yer verilmiştir. Bizim için asıl olan video içeriğinin kendisidir ve dikkate alınması gereken de habercilik etiği gereği bu olmalıdır.

Yapılan yazım hatası kısa süre içerisinde düzeltilmiş ancak bazı art niyetli sosyal medya kullanıcılarının videonun aslını görmezden gelerek sehven yazılan bir kelime üzerinden kirli propaganda yürüttükleri görülmüştür. Yapılan hata üzerine sorumlu editör görevinden alınmıştır. Temennimiz kirli propagandaya alet olanların aynı şekilde bu açıklamaya da yer vermeleridir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."