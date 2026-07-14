MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başdanışmanı Eyyup Yıldız, sosyal medya hesabından Kurtlar Vadisi dizisinde geçen "Artık karanlıkta bir şey kalmayacak. Aç şu ışıkları" repliğinin yer aldığı sahneyi paylaşıp, 'Neler oluyor?' diye not düştü. Paylaşımın neye ya da kime yönelik olduğu netlik kazanmazken, sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

MUHSİN YAZICIOĞLU SORUŞTURMASINA GÖNDERME Mİ?

Bazı kullanıcılar paylaşımı 'gereksiz gizem' olarak değerlendirirken, bazıları ise son günlerde Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yaşanan gelişmelere gönderme olabileceği yönünde yorum yaptı.

YÖNTER'E MESAJ İDDİASI

Öte yandan paylaşım, bir süre önce MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden İzzet Ulvi Yönter’i yeniden gündeme getirdi. Yönter’in, “MHP’ye sızan ajan” çıkışıyla görevinden ayrıldığı ve bu sözlerle Eyyup Yıldız’ı işaret ettiği iddia edilmişti. Yönter’in istifasının ardından ise Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında dikkat çeken gelişmeler yaşanmıştı.

Soruşturmaya ilişkin basına yansıyan bilgilerde, örgüt yöneticilerinin MHP grup toplantılarına ve Devlet Bahçeli’nin konuşma metinlerine müdahale ettiği iddiaları yer aldı. Ayrıca davada yargılanan bazı polisler hakkında duruşmada tahliye kararı verildiği öğrenildi.

PAYLAŞILAN SAHNENİN ANLAMI

Yıldız’ın paylaştığı sahne, Kurtlar Vadisi dizisinde kritik bir kırılma anına denk geliyor. Söz konusu sahne, dizide istihbaratçı Aslan Akbey'in öldürülmesinin hemen sonrasını konu alırken, devlet içindeki gizli yapıların açığa çıkarılması ve 'karanlıkta kalanların gün yüzüne çıkması' mesajıyla öne çıkıyor. "Artık karanlıkta bir şey kalmayacak. Aç şu ışıkları" repliği ise dizinin en önemli karakterlerinden Doğu Bey'e ait. Doğu Bey, üst düzey devlet yetkilisi olarak biliniyor.