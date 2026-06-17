Haklarını dile getirmek isteyen öğretmenler TBMM Çankaya kapısı önünde bir araya geldi.

Basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis ekipleri müdahale etti. Yaşanan arbedede 14 öğretmen yere yatırılarak ters kelepçe ile gözaltına alındı.

'ONLARIN DA YANINDAYIZ'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün partisinin grup toplantısı sonrası gazetecilerin Ankara’da eylem yapan özel sektör ve mülakat mağduru öğretmenlere dair sorusunu, "Onların da yanındayız. Sen de yanında ol" diyerek cevaplamıştı.

'BIKTIK BU AKP'NİN İŞLERİNDEN'

Müdahalenin yapıldığı Çankaya kapısı önüne gelen CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, İçişleri Bakanlığı ve Ankara Valiliği'ne tepki gösterdi. Özçağdaş, "Bunlar öğretmen. Öğretmenlere şiddet uyguluyorsunuz. Seslerini duyurmak istediler, gördükleri muameleye bak. Sürekli bir zulüm oluyor burada. Yerlerde sürüklenerek insanlar alınıyor. Bu ülke öğretmenlerine zulmederek okul saldırılarını falan engelleyemez. Bıktık bu AK Parti'nin işlerinden" dedi.

Öğretmenler, uzun süredir atama, mülakat ve çalışma koşullarına ilişkin sorunların çözülmesini talep ediyor. Eğitimciler; taban maaş uygulaması, özlük haklarının iyileştirilmesi, iş güvencesinin sağlanması ve mülakat sisteminin kaldırılması gibi taleplerini dile getiriyor.

Son haftalarda Ankara’da çeşitli noktalarda eylemlerini sürdüren öğretmenler ve sendikalar, taleplerinin karşılanmaması halinde protestoların devam edeceğini belirtiyor.