MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Onursal Başkanı olduğu Osmaniyespor FK, deplasmanda karşılaştığı Yeni Mersin İdman Yurdu'nu Ömer Şişmanoğlu'nun 21. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.
GALİBİYETİN ARDINDAN SALDIRIYA UĞRADILAR
Bu sonuçla sarı-yeşilli ekip, galibiyet hasretine son verdi. Karşılaşmanın ardından Osmaniye'ye dönmek üzere yola çıkan takım otobüsüne taşlı saldırı düzenlendi.
KIRILAN CAMLAR TEMİZLENDİ, YOLCULUK SÜRDÜ
Saldırı nedeniyle takım otobüsünün camları kırılırken kafilede bulunanlardan yaralanan olmadı. Olayın ardından otobüs yol kenarına çekildi. Kırılan camların temizlenmesinin ardından Osmaniyespor FK kafilesi, Osmaniye'ye doğru yoluna devam etti.