Sözcü TV'de İpek Özbey'in sunduğu Kırmızı Beyaz programında usta gazeteci Yılmaz Özdil, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin süreçle ilgili son sözlerini yorumladı.

Erdoğan, geçtiğimiz gün sürece ilişkin, "Kimse kaygılanmasın, endişe etmesin. Biz Sayın Bahçeli ile birlikte ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz" sözlerini değerlendiren Özdil, "23 yıldır ilk defa ben Tayyip Erdoğan'ın ağzından böyle bir laf duydum. Bu doğru bir yaklaşım, ilk defa duymak istediğimiz bir yaklaşım" diye konuştu.

Bahçeli'nin ise süreçle ilgili 'Meclis'te komisyon kurulsun' önerisi de yorumlayan Özdil, "Öcalan, atılacak her adım Meclis'te kanunlaşacak demişti. O yüzden Meclis'te komisyon kurulsun önerisi Abdullah Öcalan'ın önerisidir. Merak edenler, İmralı Tutanakları'nı açıp okur, internette var" dedi.

'23 YILDIR ERDOĞAN'IN AZĞINDAN İLK KEZ DUYDUM'

Bana göre geçen hafta ilginç bir gelişme oldu. Asrın liderimiz nereden geliyordu, uçakta gazetecilere 'Bize güvenin, Sayın Bahçeli ile biz ne yaptığımızı biliyoruz' dedi.

Geçen hafta bu konuşmuştuk, 'Kırmızı Beyaz'da...23 yıldır ilk defa ben Tayyip Erdoğan'ın ağzından böyle bir laf duydum. Çünkü, Tayyip Erdoğan, 'Konuşma!' 'Heyt höyt' diye yaklaşır. İlk defa bu konuda toplumda endişeli insanların var olduğunu ve endişelerin yersiz olduğunu, kendilerine güvenilmesi konusunda müsterih olunması gerektiğini söyledi. Bana göre bu yaklaşım ilk defa yaşadığımız bir şey.

'BAHÇELİ DE AYNI DİLİ KULLANDI'

Az önce açıkladığın Bahçeli'nin mesajında da yumuşatıcı bir açıklama var. Devlet Bahçeli de genelde sert konuşur, bu kez diyor ki 'Herkes sorumlu bir dil kullansın, bu işi halledeceğiz, her şey kontrolümüz altında' bu ilk defa yaşadığımız bir şey.

'MUHALEFETİ BU ÇİZGİDE YAPMAK LAZIM'

Demek ki ilk açılıma göre çok daha büyük bir toplumsal endişe var. 'Höt höt yapmak' yerine devleti yönetenler ilk defa böyle dediler. Bu doğru bir yaklaşım, ilk defa duymak istediğimiz bir yaklaşım. Dolayısıyla muhalefeti bu çizgide yapmak lazım, izleyip görmek lazım. Şimdi Cumhurbaşkanı ilk dört maddeye dokunmayacağız diyor. Böyleyse biz bunu takip edeceğiz. Meclis komisyonu meselesine gelince, Bahçeli de söylüyor, Özgür Özel de bugün çıkıp diyor ki 'Onu ilk biz teklif etmiştik' Hayır, bu işi ilk teklif eden Abdullah Öcalan'ın kendisi... Hatta 'İmralı Tutanakları'nda ortaya çıkmıştı. Onu da Öcalan, görüşmede Sırrı Süreyya Önder'e yazdırmıştı. Öcalan, atılacak her adım Meclis'te kanunlaşacak demişti. O yüzden Meclis'te komisyon kurulsun önerisi Abdullah Öcalan'ın önerisidir. Merak edenler, İmralı Tutanakları'nı açıp okur, internette var.