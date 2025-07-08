Türkiye son 3 gündür Irak'ın kuzeyinden peş peşe gelen acı haberlerle sarsıldı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekat bölgesinde Şehit P. Ütğm. Nuri Melih Bozkurt’un naaşını bulmaya dönük çalışmalar kapsamında yapılan arama-tarama faaliyetleri sırasında metan gazına maruz kalarak 12 askerin şehit olduğunu açıkladı.
Sanat, spor, siyaset dünyası şehitler için taziye mesajı yayınladı.
'HEPSİNE GÖNÜL DOLUSU TEBRİKLERİMİ İLETİYORUM'
Ancak siyaset dünyasından bir ismin paylaşımı tepki çekti.
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, şarkıcı Haluk Levent'in gitar çalıp şarkı söylediği bir video paylaştı.
MHP'li Yönter, kendisinin yer almadığı görüntüleri X hesabından paylaşırken şu notu düştü:
"Söz yazarı Bora Ülker gardaşım, seslendiren Haluk Levent arkadaşımız, hepsine gönül dolusu teşekkür ve tebriklerimi iletiyorum."
TEPKİLER GELİNCE PAYLAŞIMI SİLDİ
MHP'li Yönter'in paylaştığı videonun altına çok sayıda kullanıcı, 12 şehidi hatırlatarak tepki gösterdi.
Yönter, daha sonra paylaşımını sildi.