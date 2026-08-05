MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Çerçeve Yasa'ya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli açıklamasına, "Öcalan umuda, Ahmetler göreve, Demirtaş evine dönmeli" ifadelerini kullandı.

Bahçeli Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan'a yaptığı açıklamasının devamında ise, "Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etmedim. Ancak avukatları vasıtasıyla düzenli olarak görüşür, halini hatırını sorarım. O da bana selamlarını iletir. İyi bir hukukumuz var. Ayrıca kendisinin herhangi bir talebi veya isteği olup olmadığını da sorarım. Demirtaş’la Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde birlikte çalıştık" dedi.

Geçmişte yaptığı 'Demirtaş evine dönsün' açıklaması da hatırlatılan Bahçeli, "Ben yine aynı şeyi söylüyorum. Selahattin Demirtaş evine, Ahmetler görevine, Öcalan umut hakkına kavuşmalıdır. Türkiye huzur bulmalıdır. Hedefimiz Türkiye’nin ve bölgenin huzura kavuşmasıdır" diye konuştu.

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