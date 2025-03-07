MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'yeni çözüm' sürecindeki telefon trafiği devam ediyor. Daha önce DEM Partili birçok isimle iletişime geçen Bahçeli, son olarak MHP'lilerin en çok eleştirdiği isimlerden olan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nu telefonla aradı.

Tanrıkulu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kendisini aradığını söyledi.

Tanrıkulu görüşmede, Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini ilettiğini aktarırken süreçle ilgili olarak herkesin sorumluluğu ve katkısının önemli olduğu konusunda konuştuklarını belirtti.

Tanrıkulu, paylaşımında şu ifadelerini kullandı:

"MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli, beni aradığında kendisine geçmiş olsun dileklerimi bir kez daha ilettim; içinden geçtiğimiz dönemle ilgili olarak herkesin sorumluluğu ve katkısının önemli olduğu konusunda sohbetimiz oldu.

Kendisinin sağlığında, daha güzel günlerde görüşme dileğimizi de paylaştık.

Sayın Devlet Bahçeli'ye bir kez daha geçmiş olsun diyorum ve sağlık dileklerimi buradan da paylaşıyorum."

BAHÇELİ KİMLERİ ARADI?

Bahçeli daha önce DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, İmralı heyeti üyesi ve eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Edirne'de tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve sanatçı Yılmaz Erdoğan'ı aramıştı.