MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada siyasetin görevinin toplumu ayrıştırmak değil birleştirmek olduğunu vurguladı. Bahçeli, “Sokakları gerilim ve çatışmanın adresi haline getirmeye çalışmak siyasetin konusu olamaz. Siyasetin görevi tahrik etmek değil, birleştirmektir. Kutuplaştırmak değil, kucaklaştırmaktır” ifadelerini kullandı.

Toplumsal huzursuzluk ve kargaşadan medet umulmaması gerektiğini söyleyen Bahçeli, “Kimse yanlış hesap yapmasın, toplumsal huzursuzluktan, kargaşadan, ayrışmadan medet ummasın. Türkiye'nin ihtiyacı aklın ve ahlakın gereğini yapmak, sağduyuyu, hukukun üstünlüğünü ve demokratik zemini güçlendirmektir” diye konuştu.

“SİYASETİ KİŞİSEL HESAPLARDAN KURTARMALIYIZ”

Siyasetin kişisel hesaplar ve parti çekişmelerinin gölgesinden çıkarılması gerektiğini belirten Bahçeli, “Siyaseti kişisel hesapların, parti taassubunun ve kısır çekişmelerin gölgesinden kurtarıp ahlakla, toplumsal hayatımızı ise huzurla, güvenle ve umutla buluşturmanın vaktidir” dedi.

“MİLLETİN İRFANINI HAFİFE ALMASINLAR”

Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde Cumhur İttifakı ile büyütülen kardeşlik ve dayanışma iklimine zarar verilmemesi gerektiğini ifade eden Bahçeli, “Vatandaşlarımızın sabrını sınayanlar, yük almak yerine yük olmaya devam etmekte ısrar edenler, milletin irfanını da ferasetini de hafife almasın. Cumhurbaşkanımızın riyasetinde Cumhur İttifakı ile büyütülen kardeşlik ve dayanışma iklimine zarar vermesin” ifadelerini kullandı.

“SİYASETTE ARINMA VE AKLANMA ERTELENEMEZ”

Konuşmasında ahlak ve insani değerlerin önemine de dikkat çeken Bahçeli, “Akıl öfkeye, nezaket kabalığa, zarafet görgüsüzlüğe, helal kazanç tamahkârlığa, terbiye edepsizliğe terk edildiğinde insanlık ölür, adamlık da yok olur” dedi.

Bahçeli, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

“Bu vesileyle bir kez daha siyasette arınma ve aklanmanın ertelenemez bir gereklilik olduğunu vurgulamak istiyorum. Zira Türkiye kutlu sözdür, sinemizde satır satır, Türkiye gören gözdür.”