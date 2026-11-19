Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini değerlendirdi. Türkiye'nin gündemindeki temel meseleleri "eğitim ve istihdam", "yoksulluk", "yolsuzluk", "adalet", "orta sınıf", "basın ve sorumluluk" ile "Terörsüz Türkiye" başlıkları altında ele alan Bahçeli, söz konusu sorunların seçim sürecine kadar çözüme kavuşturulması gerektiğini ifade etti. Bahçeli, bu hedef doğrultusunda geliştirdikleri "Yağmur Stratejisi"nin ayrıntılarını da kamuoyuyla paylaştı.

"GÜÇ MECLİS'TE, MHP'DE OLMALIDIR"

"Yağmur Stratejisi"nin hayata geçirilmesinde MHP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki güçlü temsilinin önemine işaret eden Bahçeli, Cumhur İttifakı içerisindeki siyasi dengelere ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, "Yürütmede Erdoğan, yasamada MHP, Türkiye'de Cumhur İttifakı, dünyada Türk asrı olmalıdır" dedi.

MHP'nin Meclis'teki güçlü temsilinin toplumun farklı kesimlerinin haklarının korunması açısından önemli olduğunu belirten Bahçeli, "Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ne kadar güçlü olursak; asgari ücretlinin, memurun, dar gelirlinin hakkını koruyacak kanunlar o kadar hızlı ve tavizsiz geçecektir. Biz ittifakın içinde bir denge ve denetleme mekanizmasıyız. Biz koltuk veya unvan peşinde değiliz" ifadelerini kullandı.

"YOLSUZLUK VE FON SKANDALI SİYASETE GÜVENİ AŞINDIRIYOR"

Türkiye'nin önemli sorunlarından birinin yolsuzluk olduğunu belirten Bahçeli, bu meselenin yalnızca ekonomik kayıplarla sınırlı olmadığını, toplumsal güveni ve ahlaki değerleri de etkilediğini söyledi. Yolsuzluğun çok katmanlı bir problem olduğuna dikkat çeken MHP lideri, "Kaynakların israfı başta olmak üzere toplumsal öfke ve ahlaki yozlaşmanın temel kaynağıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Özellikle belediyelerde yaşandığını belirttiği yolsuzluk ve fon skandallarının kişi ve kurumlara duyulan güveni zedelediğini ifade eden Bahçeli, "İnsanlar özellikle belediyelerde yaşanılan yolsuzluk ve fon skandalı ile kişiler ve kurumlara güven duygusunu eşik eşik kaybetmektedir. Siyaset ekseninde cereyan eden birçok olay güven kaybını beraberinde getirmekte, siyaset kurumuna güveni aşındırmaktadır" diye konuştu.

"YOKSULLUK TOPLUMSAL ANLAMDA CİDDİ BİR KAYGI OLUŞTURDU"

Son 20 yılda Türkiye'nin birçok alanda önemli kazanımlar elde ettiğini belirten Bahçeli, buna rağmen yaşanan ekonomik kırılmanın toplumsal huzuru olumsuz etkilediğini dile getirdi. Yoksulluğun toplumun bütün kesimlerinde hissedildiğini ve derin eşitsizliklere yol açtığını ifade eden Bahçeli, ekonomik sorunların yalnızca maddi koşulları değil, toplumsal aidiyet duygusunu da etkilediğini söyledi.

Bahçeli, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Toplumun bütün kesimlerinde hissedilen bu yoksulluk derin eşitsizliklere neden olmakta, toplumsal anlamda ciddi bir kaygı ortamı oluşturmaktadır. Milletin bu kaygı durumu içinde bulunduğu geleneğe aidiyet duygusunu zayıflatmakta ve derin mutsuzluk ortaya çıkarmaktadır."

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE, GELECEK İNŞASININ TEMİNATIDIR"

Bahçeli'nin TV100'e yaptığı değerlendirmelerinde öne çıkan başlıklardan biri de Terörsüz Türkiye süreci oldu. Sürecin gelecek nesillerin huzur ve refahı açısından taşıdığı öneme dikkat çeken MHP lideri, bunun tarihi bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Terörsüz Türkiye hedefinin yalnızca bugünün sorunlarına yönelik bir adım olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Bahçeli, sürecin ülkenin geleceğinin inşası açısından önemli olduğunu ifade ederek, "Terörsüz Türkiye, gelecek inşasının teminatıdır" dedi.