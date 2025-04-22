MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız, Mekke’ye yaptığı ziyaretle dini görevini yerine getirdi.
Kutsal topraklardan dönüşünde, MHP lideri Devlet Bahçeli’ye özel tasarım iki hediye sundu.
Hediyeler, Yıldız’ın Bahçeli’yi makamında ziyareti sırasında takdim edildi.
Başdanışman Yıldız, kalem hediyesiyle ilgili "Kâbe-i Muazzama’nın örtüsünden hazırlanmış, orijinal sertifikalı mübarek bir kalem" notunu düştü.
Medine’den ilhamla tasarlanan "altın zırh" formundaki sembolik eser, İslam’ın cesaret ve direniş mirasını yansıtan değerli bir sanat objesi olarak nitelendiriliyor.
Yıldız, hediyeler için “Geçmişten geleceğe taşıdığımız maneviyatın ve sadakatin simgesidir” ifadesini kullandı.