TBMM Genel Kurulu, kamuoyunda “Çerçeve Yasa” olarak bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifini görüşmek üzere bugün saat 11.00’de toplandı. “Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında hazırlanan teklif, 8 Ağustos Cumartesi günü TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilmişti. BAHÇELİ'DEN “18 SAAT” YANITI MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de çerçeve yasa görüşmelerine katılmak üzere TBMM’ye geldi. Bahçeli, bazı partilerde yasa teklifine ilişkin kafa karışıklığı yaşandığı yönündeki soruya, “18 saat dinleyeceksiniz. Soru mu bu şimdi?” yanıtını verdi.

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