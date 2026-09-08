Hindistan’da altın talebi, hükümetin ithalat vergisini artırmasına ve Başbakan Narendra Modi’nin vatandaşlara yönelik çağrısına rağmen yükseldi. Ülkede mücevher satışları yılın ikinci çeyreğinde yaklaşık yüzde 30 arttı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, vatandaşlara ihtiyaç olmadığı sürece altın almamaları çağrısında bulundu. Hükümet ise altın ithalat vergisini yüzde 15’e yükseltti. MÜCEVHER SATIŞLARI 21 MİLYAR DOLARA ULAŞTI Dünya Altın Konseyi verilerine göre Hindistan’da mücevher satışları ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 30 artarak 21 milyar dolara ulaştı. Ülkenin en büyük mücevher perakendecilerinden Titan’ın son çeyrekteki kârı da yüzde 63 arttı. Şirket mağazalarında müşteri trafiğinde yükseliş kaydedildi. ALTIN YATIRIM ARACI OLARAK DA KULLANILIYOR Titan Genel Müdürü Ajoy Chawla, ülkede altının mücevherin yanı sıra yatırım ve varlık saklama amacıyla da kullanıldığını belirtti. Altın talebindeki artışta dini festivaller ve yaz dönemindeki düğün sezonunun etkili olduğu ifade edildi. Hindistan, küresel altın mücevher talebinin yaklaşık üçte birini oluşturuyor.

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