Güney Afrika’da yüksek yargı, Zambiya eski Cumhurbaşkanı Edgar Lungu’nun cenazesine ilişkin bir yıldır süren tartışmada nihai kararı verdi. Temyiz Mahkemesi, Lungu’nun nerede ve nasıl defnedileceğine ilişkin yetkinin Zambiya hükümetinde değil, yalnızca ailesinde olduğuna hükmetti.

HÜKMÜ TAMAMEN BOZDU

Karar, daha önce alt mahkemenin verdiği ve cenazenin devlet töreniyle Zambiya’ya götürülerek başkent Lusaka’daki eski devlet başkanları için ayrılan alana defnedilebileceği yönündeki hükmü tamamen bozdu. Böylece uzun süredir devam eden diplomatik ve hukuki kriz, aile lehine sonuçlanmış oldu.

HEM SİYASİ HEM HUKUKİ ÇEKİŞME

Zambiya’yı 2015–2021 yılları arasında yöneten Edgar Lungu, tıbbi tedavi için bulunduğu Güney Afrika’da bir yıl önce hayatını kaybetmişti. Ancak naaşının akıbeti, ölümünden bu yana geçen süre boyunca hem siyasi hem de hukuki bir çekişmenin merkezinde yer aldı ve defnedilemedi.

RESMİ ANIT MEZARLIĞA DEFİN TALEBİ

Zambiya hükümeti, eski devlet başkanının ülkesine getirilerek başkent Lusaka’da devlet töreniyle resmi anıt mezarlığa defnedilmesini talep ediyordu. Buna karşılık Lungu’nun ailesi, bu talebe karşı çıkarak cenazenin Güney Afrika’da özel bir törenle, aile mahremiyeti içinde defnedilmesi gerektiğini savunuyordu.