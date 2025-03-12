ABD'nin Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçiler, 2022’de çoğunluğu kazanmalarından bu yana ilk kez Demokratların desteği olmadan bir bütçe tasarısını geçirmeyi başardı. Başkan Donald Trump’ın güçlü etkisi, bu sürecin şekillenmesinde kritik bir rol oynadı.

Meclis, federal hükümeti Eylül ayı sonuna kadar finanse edecek bütçe tasarısını 217’ye karşı 213 oyla kabul etti. Neredeyse tüm Cumhuriyetçiler tasarıya destek verdi.

Demokratlar ise, Trump ve milyarder danışmanı Elon Musk tarafından yönlendirilen harcama kesintileri nedeniyle tasarıya karşı çıktı. Ancak Meclis'te azınlıkta olan Demokratların oyları yeterli olmadı.

KENDİ PARTİSİNİ HİZAYA SOKTU

Trump ve ekibi, son haftalarda Cumhuriyetçilerin desteğini sağlamak için yoğun bir çaba harcadı. Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Meclis’teki haftalık toplantıda milletvekillerine hitap etti.

Vance, "Trump bu fonları verimli bir şekilde kullanacak. Bütçenin nasıl harcanacağını onun yönlendirmesiyle şekillendireceğiz," diyerek vekilleri destek vermeye çağırdı.

Cumhuriyetçilerin neredeyse tamamı tasarıya destek verirken, Kentucky Temsilcisi Thomas Massie tek muhalif olarak kaldı.

Trump, sosyal medya hesabından Massie’yi hedef alarak, "Kendisi bir gösteriş meraklısı. Bu mücadeleye değmez," dedi. Massie, yanıt olarak, "Bugün bana ve Kanada’ya saldırıyor. Ancak Kanada sonunda pes edecek," ifadelerini kullandı.

DEMİR YUMRUKLU TRUMP

Cumhuriyetçiler arasında uzun süredir devam eden bölünmeler, önceki yıllarda partinin kendi içinde anlaşmaya varmasını zorlaştırmıştı.

Ancak Trump’ın doğrudan müdahalesi ve Beyaz Saray’ın baskısı, muhafazakar vekillerin büyük ölçüde parti çizgisinde hareket etmesini sağladı.

Meclis Üyesi Eric Burlison, “Ben bu dilde yazılmış bir tasarıyı asla desteklemezdim. Ancak Donald Trump’a güveniyorum,” dedi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Trump’ın bu konudaki etkisini vurguladı. Oylamanın ardından yaptığı açıklamada, "Bütçe tasarısını Senato’ya gönderdik. Şimdi top Chuck Schumer’da. Hükümeti finanse etmeye karar verecek ya da kapatmayı tercih edecek," dedi.

Tasarı, 2024 mali yılı için savunma bütçesini artırırken, sosyal harcamalarda 13 milyar dolarlık kesinti öngörüyor.