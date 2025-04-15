Önce artan maliyetler, sonra kurak geçen yaz ayları derken çiftçiyi bu kez de zirai don vurdu. Her alanda yalnız bırakılan binlerce çiftçi, hükümetten destek beklerken Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, SÖZCÜ için kaleme aldığı yazısında, iktidarın çiftçiye yıllardır ödenmeyen tarımsal desteklerin ödenmediğini belirterek “Devlet çiftçiye 3.5 trilyon TL borçlu” dedi.

Meyve yetiştiricileri, sisleme makinesiyle ürünlerini korumaya çalıştı.

FAİZE VAR TOPRAĞA YOK

2006 yılında yürürlüğe giren 5488 sayılı Tarım Kanunu’nu hatırlatan Bingöl, “Bu kanuna göre, bütçeden ayrılacak kaynak, gayrisafi millî hasılanın yüzde birinden az olamaz. Buradan yola çıkarak yaptığımız hesaplamalara göre, 2006-2024 döneminde eksik ödenen desteklerin ilgili yıllar ortalama dolar kuru ile karşılığı 93.7 milyar dolardır. Bugünkü dolar kuruyla (38 TL) bu tutarı TL’ye çevirdiğimizde, çiftçinin 2006 yılından bu yana eksik ödenen tarımsal destek tutarı 3 trilyon 559 milyar TL’ye ulaşmaktadır” ifadelerini kullandı.

Bakanlık yetkilileri, don vuran bahçelerde zarar incelemesi gerçekleştirdi.

Bingöl, yıllardır hak ettiği desteği alamayan çiftçinin, toprağına daha fazla küsmemesi için her zamankinden daha fazla sahip çıkılmaya, desteklenmeye ihtiyacı olduğunu vurguladığı yazısında şunları söyledi: “Bütçedeki faiz harcamaları ile tarımsal desteklere bakalım. Örneğin 2024 yılında bütçeden faiz için yapılan ödeme toplamı; 1 trilyon 270 milyar TL iken aynı bütçeden yapılan tarımsal destek ödemelerinin toplamı sadece 91.5 milyar TL’dir. Faiz ödemelerinin tarımsal destek ödemelerinin 13.9 katı olduğu bir durumda, çiftçinin toprağa küsmemesini beklemek, üretmesini istemek, et-süt-yumurta fiyatlarının ucuzlamasını beklemek pek de mümkün değildir.”

Tarlada nöbet tutan çiftçiler ateş yakıp soğuğu kırmaya çalışıyor.

Bu tablo alarm veriyor

Tarım alanlarının azaldığına da dikkat çeken Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, “2001 yılında kişi başına 0.40 hektar tarım alanı düşerken, 2023 yılı sonunda 0.28 hektar tarım alanına kadar düşmüştür. Nüfusun yüzde 30.13 yükseldiği bir dönemde tarım alanlarının yüzde 9.02 azalması gıda arz güvenliği açısından üzerinde önemli durulması gereken çok önemli bir konudur. Bu tablo gıda arz güvenliği açısından alarm veriyor” ifadelerini kullandı.