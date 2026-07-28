Japonya'nın başkenti Tokyo'da idarenin düşen doğum oranlarını artırmak amacıyla hizmete sunduğu yapay zeka destekli eşleştirme uygulaması ilk verilerini açıkladı. Eylül 2024'te resmen kullanıma sunulan "TOKYO Enmusubi" adlı platform sayesinde bugüne kadar 265 çift nikah masasına otururken, 760 çift ise ciddi ilişki sürecine girdi.

UYGULAMA NASIL ÇALIŞIYOR?

Tokyo yönetimi, uygulamanın yalnızca evlilik amacı taşıyan kişileri bir araya getirmesi için sıkı denetim mekanizmaları uyguladı. Kayıt yaptırmak isteyen adaylardan resmi makamlardan alınmış bekar olduklarına dair belge ibraz etmeleri, çevrim içi mülakatlara katılmaları ve belirlenen kriterleri doğrulamaları istendi. Başvuru yapan 36 bin kişiden yalnızca şartları sağlayan 16 bin üye sisteme kabul edildi.

KULLANICILAR YAPAY ZEKA EŞLEŞMESİ HAKKINDA NE SÖYLÜYOR?

Yönetim tarafından paylaşılan kullanıcı deneyimlerinde, yapay zeka algoritmasının sunduğu uyumluluk puanlarının karar alma sürecini hızlandırdığı belirtildi. Platform üzerinden tanışan kullanıcılardan biri, yapay zekanın verdiği tam uyum skoru sayesinde evlilik kararı aldığını ifade ederken; 40 yaşına yaklaşan bir başka kullanıcı ise sistem üzerinden tanıştığı kişiyle dört ay içinde evlendiğini aktardı.

JAPONYA'DAKİ NÜFUS KRİZİ NE BOYUTA ULAŞTI?

Tokyo idaresinin bu dijital müdahalesi, ülkede derinleşen demografik krizin gölgesinde gerçekleşiyor. Japonya'da yıllık doğum sayısı üst üste 10 yıl düşerek 671 bine gerilerken, doğurganlık oranı 1,14 ile tarihi dip seviyeye indi. Yılda yaklaşık 1,6 milyon kişinin hayatını kaybettiği ülkede, devlet destekli yapay zeka uygulamasının evlilikleri teşvik ederek nüfus kaybını yavaşlatması hedefleniyor.