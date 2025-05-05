Elektriğin ardından doğal gaz faturalarına da ‘devlet desteği’ tutarının eklenmesi milyonlarca abonenin tepkisini çekerken, vatandaşın bütçesinde faturaların payı artmaya devam ediyor. Üstelik büyük umutlar beslenen doğal gaz üretimi gerilemeye devam ediyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) aldığı kararla elektriğin ardından doğal gaz faturalarına da ‘devlet desteği’ tutarı eklendi.

SÖZCÜ’ye konuşan İGDAŞ yetkilisi enerji otoritesinin aldığı karar nedeniyle doğalgaz desteği tutarının 1 Nisan’dan sonra faturalara bilgi notu olarak eklediklerini kaydetti. Ancak bu duruma aboneler tepki gösterdi. 1.000 lira civarında doğal gaz faturası ödediğini belirten bir aboneye bu ay 3.901 TL fatura gelirken, ‘devlet desteği’ ile ödemesi gereken tutarın 1.642 TL olduğu bildirildi.

FATURA KATLANDI

Hem mart hem de nisanda 1.200 lira seviyesinde fatura ödediğini belirten bir başka aboneye ise ‘devlet desteği’ olmasa ödeyeceği tutarın 2.856 lira olduğunu açıklayan fatura geldi. Bu ay kaç lira fatura ödemesi gerektiğini sorgulan bir diğer aboneye mart ayında 850 liralık doğal gaz faturası gelirken, nisan ayında ödediği tutar ise ‘devlet desteği’yle 912 lira oldu. EPDK raporuna göre şubatta Türkiye’nin doğal gazın üretimi, Ağustos 2024’teki seviyesine geriledi. Şubat ayında doğal gaz üretimi aylık bazda yüzde 8.68 gerileyerek 213 milyon metreküpe indi. Doğal gaz üretiminde iddialı vaatler tutmayınca ithalat şubatta yüzde 16.6 oranında artış göstermişti. Böylece iktidarın seçimlerdeki en büyük propaganda malzemelerinden biri olan Sakarya Gaz Sahası’ndaki keşfe rağmen Türkiye’de doğal gaz üretiminin, tüketimi karşılama oranı yüzde 3’e geriledi.

Mart ayı faturası

Bir doğal gaz abonesine mart ayında “devlet desteği” tutarı olmadan 850 TL fatura gelmişti.



Nisan ayı faturası

Aynı aboneye nisanda 1.851 lira fatura geldi, “devlet desteği”yle 912 lira ödedi.

Fatura 600 lira arttı

Mart ayına ait faturası 1.000 lira gelen bir vatandaşın nisandaki kullanımına destek eklendi. Fatura 1.600 lirayı geçti.

Yeni zam yolda

Faturalara ‘devlet desteği’ tutarının eklenmesi ilk olarak elektrikle başlamıştı. Ardından doğal gaz faturaları da algı oyunlarından pay almayı başardı. Destek tutarı vatandaşın ödediği faturanın yükünün hafifletmezken, sektör kaynakları önümüzdeki aylarda konut abonelerinin kullandığı doğal gaza zam beklendiğini belirtiyor. Nisan ayında sanayi tüketicilerinin kullandığı doğal gaz yüzde 20, elektrik üretim santrallerinin kullandığı gaz da yüzde 24.2 zamlanmıştı.