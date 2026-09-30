Singapur hükümeti, bekar vatandaşların tanışmasını kolaylaştırmak amacıyla yeni bir pilot uygulamayı devreye aldı. Devlet Teknoloji Ajansı (GovTech) tarafından geliştirilen “FirstDate” adlı hizmet, 21-35 yaş arasındaki bekar kamu çalışanlarını bir araya getirmeyi hedefliyor.

5 Ekim’e kadar başvuru yapılabilen sistemde kullanıcılar, klasik flört uygulamalarındaki gibi profiller arasında saatlerce gezinmiyor. Bunun yerine ilgi alanları, alışkanlıkları, değerleri ve ilişki tercihlerini içeren bir anket dolduruyor.

Sistem, elde edilen bilgilere göre her kullanıcı için uygun bir eşleşme belirliyor. Eşleşmelerde uyumluluk puanının yanı sıra karşı taraf hakkında kısa bilgiler ve kişisel bir not da yer alıyor.

EŞLEŞMEDE MATEMATİKSEL YÖNTEM KULLANILIYOR

FirstDate’in arka planında, farklı tercihleri karşılıklı olarak en uygun şekilde eşleştirmek için geliştirilen Gale-Shapley algoritması bulunuyor. Benzer yöntem, bazı okul kabul ve tıpta uzmanlık programlarında da kullanılıyor.

Eşleşen iki kişiye mesaj gönderiliyor ve taraflara bunu kabul etmek için 72 saat süre tanınıyor. İki tarafın da onay vermesi halinde iletişim bilgileri paylaşılıyor. Çiftlere ilk buluşmada sohbeti kolaylaştırmak amacıyla çeşitli “Buluşma Görevleri” de sunuluyor.

SİSTEM SİNGAPASS İLE DOĞRULANIYOR

Kullanıcıların hesapları, sahte profillerin önüne geçmek amacıyla Singapur’un dijital kimlik sistemi Singpass üzerinden doğrulanıyor. Profiller yalnızca eşleşen kişiye gösteriliyor.

Pilot uygulama, ülkede doğurganlık oranının tarihi düşük seviyelere gerilediği dönemde başlatıldı. Singapur’da toplam doğurganlık oranı 2025’te kadın başına 0,87 çocuğa kadar düştü.