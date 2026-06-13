AKP Akhisar İlçe Başkanı Ahmet Sözcüer, İzmir Çiğli Ana Jet Üssü’nün Manisa’nın Akhisar ilçesine taşınacağını açıkladı. Sözcüer, yerel basınla toplantı yaparak şunları söyledi:

“2. Ana Jet Üssü ve Hava Okul Komutanlığı ilçemize konuşlandırılacak. Üssün adı da Akhisar olacak. Pilot teğmenler eğitimlerini bundan sonra Akhisar’da alacak. Çiğli’de bulunan Hürkuş ve Hürjet eğitimleri devam edecek ancak Akhisar’da F-4 ve F-16 filoları konuşlandırılacak.”

Projede altyapı ve pist yapım çalışmalarının başladığını belirten Sözcüer, yatırımın yaklaşık 20 milyar lira tutarında olduğunu söyledi. Akhisar’a yaklaşık 3 bin 500 askeri ve sivil personelin geleceğini ifade eden Sözcüer, projenin ilçeye katacağı değerlerden söz etti.

Ancak Milli Savunma Bakanlığı’nın büyük bir projesinin parti ilçe başkanı tarafından duyurulması tepki yarattı.

Öte yandan MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir Çiğli’de konuşlu 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığı ve Uçuş Okulu’nun Manisa’nın Akhisar ilçesine taşınacağı iddiasının doğru olmadığını duyurdu.

Bağcıoğlu: Devlet aklı nerede?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Merkez Yönetim Kurulu’nda Milli Savunma Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Yankı Bağcıoğlu, konuya ilişkin eleştirilerde bulundu. Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, SÖZCÜ’ye şunları söyledi:

“Bir askeri tesisin yerinin değiştirilmesi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın kararı ve Milli Savunma Bakanlığı’nın onay ve sorumluluğunda yürütülen bir faaliyettir. Buna hiçbir itirazımız yok. Ancak bunu bir siyasi partinin ilçe başkanı açıklayamaz. Ayrıca ilçe başkanı bu bilgileri nereden biliyor? Bu durum ne 103 yıllık Cumhuriyet geleneğinde ne de bin yıllık devlet geleneğinde vardır. Devlet aklının nasıl yerle bir edildiğini gösteren örneklerden biri de budur.”