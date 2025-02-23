Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile muayene katılım payı tutarlarında yeniden değişikliğe gidildi.



Geçtiğimiz ay ilan edilen düzenleme ile uzun yıllardır sabit tutulan 'katılım payı' ücretlerinde ciddi bir artışa gidilmiş, söz konusu artışın şubat ve mart ayı enflasyonu için etkili olacağı öne sürülmüştü. Tepkilerin ardından ücret tablosunda değişikliğe gidilirken, devlet ve vakıf üniversitelerinde uygulanacak muayene işlemleri 45 liradan 20 liraya düşürüldü.



Yapılan değişikliğe göre; Birinci basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesinden katılım payı alınmayacak.

İkinci basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında 20 TL

Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile bu hastanelere bağlı semt polikliniklerinde 20 TL

Sağlık Bakanlığınca üçüncü basamak hastane olarak basamaklandırılan Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde 20 TL

Diş hekimliği fakülteleri bulunan Devlet/vakıf üniversite hastanelerinde 20 TL

Tıp fakülteleri bulunan Devlet üniversiteleri sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde 20 TL

Tıp fakülteleri bulunan vakıf üniversiteleri sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde 20 TL

İkinci ve üçüncü basamak özel sağlık hizmeti sunucularında 50 TL katkı payı alınacak







AİLE HEKİMİ SEVKLERİNDE YÜZDE 50 İNDİRİM UYGULANACAK

Ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından sözleşme imzalanmış, görevlendirilmiş veya yetkilendirilmiş aile hekimlerinden, sağlık hizmet sunucularına sevk edilerek yapılan hekim ve diş hekimi muayenesi nedeniyle uygulanacak katılım payı %50 oranında azaltılarak tahsil edilecek.

Sağlıkta basamaklar arası sevk zincirinin etkinliğini artırmak üzere tüm sağlık basamaklarının birbirine entegrasyonu ve eş güdüm içinde sağlık hizmeti sunulmasına yönelik Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar tamamlanana kadar; özel sağlık hizmeti sunucuları hariç olmak üzere ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesi nedeniyle uygulanacak katılım payı, birinci basamaktan sevk edilmiş gibi kabul edilir ve %50 oranında azaltılarak tahsil edilecek.

Bu Tebliğ 15 Ocak 2025 tarihinden geçerli olmak üzere bu geceden itibaren yürürlüğe girecek ve

Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütecek.