İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği’nin Uluslararası Sağlık Turizmi Birimi aracılığıyla klinik ve birimlere ilettiği “sağlık turizmi hastalarına yönelik randevu planlamaları hakkında” başlıklı yazıda, sağlık turizmi faaliyetlerinin “etkin, verimli ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesinin büyük önem taşıdığı” vurgulandı. Yazıda, son dönemde bazı hastalara ileri tarihlere randevu verilmesinin tedavi süreçlerini aksattığı, hasta memnuniyetini düşürdüğü ve sağlık turizmi faaliyetlerinde sorunlara yol açtığı ifade edildi.

Bu gerekçelerle kliniklerden, Uluslararası Sağlık Turizmi Birimi tarafından iletilen randevu taleplerinin öncelikli değerlendirilmesi, tıbbi zorunluluk bulunmadıkça bu hastalara ileri tarihe randevu verilmemesi ve süreçlerin koordineli yürütülmesi istendi. Ayrıca hastanenin uluslararası hizmet kalitesinin korunması ve hasta memnuniyetinin artırılması için gerekli hassasiyetin gösterilmesi talep edildi.

ÖNCELİKLİ HASTALARIN GERİ PLANA DÜŞEBİLECEĞİ İDDİASI

Evrensel'den Eylem Nazlıer'in haberine göre söz konusu yazının ardından, sağlık turizmi kapsamında gelen hastaların; kanser, böbrek yetmezliği gibi ağır hastalıkları bulunanlar, engelli bireyler, 65 yaş üstü hastalar ile şehit yakınları, gaziler ve aileleri gibi Türkiye’de öncelikli kabul edilen grupların önüne geçebileceği öne sürüldü.

Çapa’da uluslararası hastalara hizmet veren bir birim bulunmasına rağmen, bu kapsama özel bir poliklinik olmadığı belirtiliyor. Yurt dışından gelen hastaların, Sağlık Bakanlığı’nın HealthTürkiye sistemi üzerinden başvuru yapabildiği ya da hastanedeki birimde görevli personelin ilgili kliniklerle iletişime geçerek doğrudan randevu oluşturduğu ifade ediliyor. Sağlık turizmi acenteleri üzerinden yapılan başvurularda ise hastanın tedavi planı ve organizasyonu acenteler tarafından yürütülüyor.

Öte yandan, sağlık turizmi kapsamında sunulan hizmetlerin ücretlerinin dikkat çekici düzeyde olduğu belirtiliyor. Buna göre, poliklinik muayene ücretinin yaklaşık 1700 lira olduğu, öğretim üyesi muayenesi talep edilmesi halinde bu rakamın 10 ila 15 bin lira arasında değiştiği ifade ediliyor. Laboratuvar, görüntüleme ve ameliyat gibi işlemlerde de ücretlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına sunulan hizmetlerin yaklaşık üç katı olduğu kaydediliyor.

Başhekimliğin gönderdiği yazının, hastanedeki öğretim üyeleri üzerinde baskı oluşturabileceği ve hekimlerin hasta önceliği konusundaki inisiyatifini sınırlayabileceği de dile getirilen iddialar arasında yer aldı.

'KAMUSAL SAĞLIK ANLAYIŞIYLA BAĞDAŞMIYOR'

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Aksaray Şube Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Erol, uygulamaya tepki göstererek bunun sağlıkta uzun süredir devam eden piyasacı politikaların bir devamı olduğunu savundu. Erol, Çapa’nın tarihsel olarak ülkenin dört bir yanından gelen yurttaşlara hizmet veren bir kamu üniversite hastanesi olduğuna dikkat çekti.

Erol, “Bu hastaneye gelen yurttaşlar zaman kaybedecek, tedavileri ertelenecek hastalar değildir” diyerek, kamu hastanesinin ücretli sağlık turizmi hizmetlerine öncelik vermesinin yalnızca idari bir karar olarak değerlendirilemeyeceğini ifade etti. Erol, “Bir kamu üniversitesi hastanesinin ücret karşılığında sunulan sağlık turizmi hizmetleri için öncelik talep etmesi, sağlık hizmetinin kamusal niteliğinin hangi anlayışla yönetildiğini de göstermektedir” diye konuştu.

Türkiye’de milyonlarca kişinin poliklinik randevusu için aylarca beklediğini, MR, tomografi ve ameliyat gibi işlemlerde uzun bekleme sürelerinin yaygınlaştığını belirten Erol, sağlık çalışanlarının da ağır iş yükü altında olduğunu vurguladı.

Erol, “Kamu hastaneleri personel yetersizliği nedeniyle hizmet üretmekte zorlanırken, böyle bir tabloda önceliğin daha yüksek ücretlerle sunulan sağlık turizmi hizmetlerine verilmesi sağlık hakkı açısından ciddi bir sorundur” dedi. Uygulamanın, kamu kaynaklarıyla hizmet veren bir üniversite hastanesinde yurttaşların sağlık hizmetine erişimi açısından ayrımcılık yaratabileceğini dile getiren Erol, söz konusu talimatın geri çekilmesi gerektiğini ifade etti.