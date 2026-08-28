Adana'nın Sarıçam ilçesinde bulunan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nde milyonluk bir ilaç vurgunu yaşandı. Olay, Radyoloji bölümünün depo sorumlusu C.S.'nin (36) yıllık izne ayrılmasıyla gün yüzüne çıktı.

YERİNE GÖREVLENDİRİLEN MEMUR SAYIM YAPINCA ANLAŞILDI

C.S.'nin izne çıkması üzerine depo sorumluluğuna geçici olarak S.A.B. getirildi. Depodaki stok durumunu kontrol etmek amacıyla sayım yapan S.A.B., piyasa değeri yaklaşık 15 milyon lirayı bulan çok sayıda ilacın yerinde olmadığını ve eksildiğini tespit etti. Durumun derhal hastane yönetimine bildirilmesi üzerine idari inceleme başlatıldı.

ŞÜPHELİYE ULAŞILAMAYINCA POLİS DEVREYE GİRDİ

İzinli olan depo sorumlusu C.S.'ye telefonla ulaşamayan hastane yönetimi, vakit kaybetmeden konuyu Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Polis ekiplerinin başlattığı arama çalışmaları neticesinde şüpheli C.S. dün yakalanarak gözaltına alındı.

"BORCUM VARDI, TEHDİT EDİLDİM"

Emniyete götürülerek sorguya alınan C.S., ifadesinde suçunu kısmen itiraf etti. Şüpheli ifadesinde, "Borcum vardı. Borçlu olduğum kişiler beni tehdit etti. Bu nedenle 2 milyon liralık ilacı depodan çıkarıp sattım. Ancak ilaçların geri kalan kısmıyla ilgili herhangi bir bilgim yok" iddiasında bulundu.

Polis ekipleri, eksik olan 15 milyon liralık ilacın geri kalan kısmını ve olası diğer suç ortaklarını tespit etmek için geniş çaplı soruşturmasını sürdürüyor. C.S.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.