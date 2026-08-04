Olay, Serdivan ilçesinde bulunan Loca Rezidans’ta meydana geldi. İddiaya göre, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde görev yapan hemşire H.Ç.’nin kiracı olarak oturduğu daireden yayılan kötü kokular apartman sakinlerini rahatsız etti. Şikayetlerin artması üzerine site yönetimi durumu ev sahibi M.N.’ye bildirdi.

Ev sahibi M.N., kiracısı ile yaptığı görüşmeden sonuç alamayınca noter aracılığıyla ihtarname gönderdi. Sorunun devam etmesi üzerine mahkemeye başvurarak tespit talebinde bulundu.

BİLİRKİŞİ İNCELEMESİNDE ORTAYA ÇIKTI

Mahkeme tarafından görevlendirilen iki kişilik bilirkişi heyeti, keşif sırasında daireye girerek inceleme yaptı. Yapılan incelemede evin büyük bölümünün çöplerle dolu olduğu, ağır koku bulunduğu ve birçok noktada böcek ile haşere olduğu tespit edildi.

Evde ayrıca çok sayıda hastane malzemesi, hastane çarşafları ve tıbbi atık poşetlerinin bulunduğu belirlendi. Bu malzemelerin eve nasıl getirildiğine ilişkin incelemenin sürdüğü öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşananların ardından Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hemşire hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında H.Ç., görev yaptığı acil servisten uzaklaştırıldı ve görev yeri değiştirildi.

Evde çekilen görüntülerde, kötü kokuya karşı oda kokuları kullanıldığı ve bazı eşyalar arasında üzerinde bakanlık ibaresi bulunan çarşafların yer aldığı görüldü.

Olayla ilgili hukuki sürecin devam ettiği öğrenildi.