Eskişehir Sivrihisar Devlet Hastanesinden kamuoyun peş peşe yansıyan görüntüler 'pes' dedirtti. Hastanedeki dayak skandalının ardından, şimdi de bir güvenlik görevlisinin uygunsuz anları ortaya çıktı.

BEKLEYEN HASTALAR DA ŞAHİT OLDU

Sosyal medyada hızla yayılan ve büyük tepki çeken görüntülerde, Sivrihisar Devlet Hastanesi'nde görevli olduğu belirtilen bir güvenlik personelinin bekleme alanında bir kadının kucağına oturarak öpüştüğü görüldü. Görevlinin bu uygunsuz hallerine, o sırada sırasını bekleyen hastalar da şahit oldu.

AYNI HASTANEDE İKİNCİ SKANDAL

Hastanenin İdari ve Mali İşler Müdürü Tarık Yücetürk'ün, kurumda çalışan bir personeli darbettiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkmıştı.

İKİ OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğünce Sivrihisar Devlet Hastanesinde yaşanan kavga ve kurum ortamına uygun olmayan davranışlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine idari soruşturma başlatıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Sivrihisar Devlet Hastanesinde meydana gelen ve güvenlik kameralarınca kaydedilen her iki olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, olaylara ilişkin müdürlükçe idari soruşturma başlatıldığı kaydedilerek, "Süreç titizlikle takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.