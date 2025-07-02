Erzurum Karaçoban Devlet Hastanesi'nde muayeneye gelen zihinsel engelli kadın, burada yeni göreve başlayan doktor İlyas Y. tarafından cinsel istismara uğradı.
İstismar, doktorun mesai bitimi kadını evinde muayene edeceğini söylemesi üzerine ev ortamında da devam etti.
Kadın yaşadıklarını ailesine anlattı ve aile durumu Karaçoban Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi.
Yapılan soruşturma sonrası doktor İlyas Y. suçunu kabul ederek tutuklandı.
'AYNI GÜN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI'
Erzurum İl Sağlık Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Karaçoban Devlet Hastanesi'nde göreve yeni başlayan doktorla ilgili iddialar hakkında, 30 Haziran 2025 tarihinde hem adli hem idari soruşturma başlatılmış, ilgili personel aynı gün görevden uzaklaştırılarak açığa alınmıştır. Ayrıca, adli mercilere sevk edilen kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Sürecin tüm aşamaları tarafımızca yakından takip edilmektedir."