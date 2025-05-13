Adana’nın Ceyhan İlçesi’nde bir ortopedi doktoru hastalarından usulsüz para aldığı iddiasıyla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen doktor A.E., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, soruşturma süreci tamamlanıncaya kadar görevden uzaklaştırıldı.
Alınan bilgiye göre, Ceyhan Devlet Hastanesi’nde görevli ortopedi doktoru A.E., hakkında hastalarından tedavi karşılığında maddi çıkar elde ettiği şikayetleri üzerine soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan doktor A.E, soruşturma süresince açığa da alındı.
Sorgulamasının ardından Adliyeye sevk edilen A.E. nöbetçi hakimlik tarafından tutuksuz yargılamak üzere serbest bırakıldı. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.