Konya Ereğli Devlet Hastanesi’nde yaşanan sağlık skandalı, kamuoyunda ciddi endişelere yol açtı. Hastanede, yanıcı ve kanserojen özellikleriyle bilinen "formaldehit" maddesinin, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olmayan bir şekilde kullanıldığı belirlendi. Ameliyat malzemelerinin, plastik bir kap içinde formaldehit gazıyla dezenfekte edildiği ve bu yöntemin hem sağlık çalışanları hem de hastalar için önemli riskler taşıdığı ifade edildi.

Cumhuriyet’e konuşan bir sağlık çalışanı, formaldehitin özel sterilizatör cihazlarında, belirli koşullar altında nadiren kullanılan bir kimyasal olduğunu, ancak Ereğli Devlet Hastanesi’nde bu maddenin bilinçsizce uygulandığını dile getirdi.

Tek kullanımlık malzemelerin tekrar kullanımı için formaldehit emdirilmiş batın kompreslerinin şeffaf ve ağzı kapalı bir kaba konulduğu, ardından uygun dekontaminasyon yapılmadan bu malzemelerin yeniden kullanıma sunulduğu belirtildi.

Bu yöntemin, çalışanların sağlığını ve hasta güvenliğini tehlikeye attığına dikkat çekildi.