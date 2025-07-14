Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz günlerde “uyuşturucu” ve “tefecilik” suçlarından 30 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında 18 kişi “uyuşturucu madde kullanmak ve ticaretini yapmak”, 30 kişi ise “tefecilik” suçlamasıyla gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkarıldı.

Gözaltına alınan 18 kişiden 10’u “uyuşturucu madde kullanmak ve ticaretini yapmak” suçundan tutuklandı.

ARALARINDA AKP’Lİ İSİMLER DE VAR

Uyuşturucudan tutuklananlar arasından hastanede tıbbı sekreter olarak çalışan, AKP Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi A.D. de yer aldı.

Ayrıca operasyonda gözaltına alınan ve 2018 yılında AKP’den Milletvekili Aday Adayı olan Dr. R. Ö de yer aldı. Ö’nün serbest bırakıldığı öğrenildi.

SUÇU AKP’Lİ DOKTORA ATTI

Öte yandan tutuklular arasında yer alan AKP’li A.D. mahkeme sorgusunda suçu AKP’li Dr. R. Ö’e attı. A.D, ilaç reçetelerini Dr. R.Ö’nün talimatıyla yazdığını söyledi.

A.D., mahkemede şu savunmayı yaptı:

“Ben bu konuda Emniyette ve savcılıkta ifade vermiştim, orada vermiş olduğum ifademi aynen tekrar ederim, Hastanede tibbi sekreter olarak Recep Özgün'ün yanında çalışırım, Tacettin, İbrahim ve daha bir kaç kişiye doktor beyin bilgisi ve rızası dahilinde reçete yazdım, doktor bey bunlardan haberi olmadığını söylüyormuş ancak Sibel hanım reçete yazdırmaya geldiğinde onun yanında Ali yaz reçetesini diye bana emir verdi, bu reçeteler karşılığında herhangi bir ücret almadım, Tape kayıtları doğrudur, 85.000 kamu zararını ödemek isterim, kimseye uyuşturucu satmadım, dolandırıcılık konusunda pişmanım, doktor beyin düzensiz çalışmasından dolayı reçete yazdıracak hastaları çağırıp içeri alır ilacın ne diye sorar Ali yaz derdi, poliklinik işleyişi bu şekildeydi, doktor beyin bu işten para aldığını görmedim, hastalar bana doktor bey aracılığı ile ulaşıyorlardı, doktor beyi uyarmama rağmen bana watsap tan atarak reçete ettiğim hastalar vardır, bu reçeteleri amirimi emri karşılığı yazdım, doktorların şifreleri ve flashları sürekli masaların üzerinde kullanıma açık halde bulunmaktadır, çıkan raporları doktordan sonra ayrıca iki doktor ve başhekim onayı alınır.”