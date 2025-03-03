İlk olarak hastanede görevli tıbbi sekreter S.G.’nin yeşil reçeteye tabi ilaçları usulsüz şekilde yazdığı tespit edildi ancak, hastane yönetimi olayı kapattı ve S.G.’yi çalıştığı görevden alarak başka bir birime verdi.

Yaşanan son olayı ise hastane doktorlarının dikkati ortaya çıkardı. Bir başka tıbbi sekreter, M.B.’nin de çok sayıda reçete düzenlediği ve yüklü miktarda maddi gelir sağladığı belirtildi. Kendi adlarına reçete düzenlenen doktorların şikâyetleri sonrası ise Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

HASTANE BAŞHEKİMİ HALA GÖREVDE

Seydişehir Devlet Hastanesi’nde yaşanan çok sayıda şikâyete rağmen hastane başhekimi başta olmak üzere diğer hastane yöneticilerinin hala görevde kalmaları ‘Acaba bazı siyasiler tarafından mı korunuyorlar?’ yorumlarına neden oldu.